Зарплата курганцев выросла в полтора раза

Курганцы стали получать больше 35 000 рублей в месяц Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Средняя ежемесячная зарплата курганцев, работающих в средних и крупных организациях, за последние шесть лет выросла почти на 10 000 рублей. Такие данные приводит департамент экономического развития, предпринимательства и торговли города.

Департамент представил статистику за последние шесть лет. По данным ведомства, в 2014 году сотрудники средних и крупных организаций города получали 26 840 рублей в месяц (среднемесячная зарплата). По итогам прошлого года эти показали выросли до 36 140 рублей в месяц. Таким образом, за шесть лет зарплата выросла в полтора раза.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Курганская область в рейтинге по уровню зарплат заняла 69-е место в России. В 2019 году ниже 15 тысяч рублей зарплату получали 23,1% жителей региона. Самая распространенная зарплата в регионе, которую получает более половины жителей, находится в диапазоне от 14 до 33 тысяч рублей.