Глава Минтруда и депутат Госдумы объяснили россиянам, как не стать безработными из-за роботов

Роботизация не оставит миллион россиян без профессии в один момент Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Министр труда Максим Топилин призвал россиян не бояться массовой безработицы из-за роботизации. По его словам, появление новых цифровых платформ будет лишь способствовать увеличению количества рабочих мест. В Госдуме рекомендуют постоянно заниматься самообразованием, чтобы оставаться востребованным специалистом.

«С новыми технологиями появляются новые отрасли экономики, новые ниши, меняется структура рабочих мест, но они не исчезают. Наша задача — реагировать на развивающиеся формы занятости, законодательство должно развиваться», — рассказал Максим Топилин в интервью «Российской газете».Он отметил, что рынок труда не может быстро трансформироваться, кроме того появляются новые профессии, которые раньше не были востребованы. В качестве примера министр привел появление индустрии ухода за пожилыми людьми.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в разговоре с RT отметил, что роботизация не оставит миллион россиян без профессии в один момент, однако многие специальности станут невостребованными. Депутат считает, что россияне должны усвоить новую парадигму образования — заниматься самообразованием в течение всей жизни. «Если у человека не будет желания получать дополнительное образование для соответствия требованиям, это может привести к отсутствию к нему интереса как к работнику», — отметил Нилов.