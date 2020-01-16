Перед реформой кабмина Голодец и Топилина заподозрили в иностранном гражданстве

В Минтруде опровергли информацию, что руководитель ведомства имеет вид на жительство в Болгарии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Исполняющий обязанности министра труда и социальной защиты Максим Топилин и и. о. вице-премьера правительства Ольга Голодец не имеют документов, которые позволяют им проживать в других странах. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минтруда и представителей Голодец.

До этого некоторые СМИ передавали, что Голодец владеет видом на жительство в Италии. Из ее декларации о доходах следует, что она имеет недвижимость за рубежом — дом в Швейцарии и квартиру в Италии. О Топилине, в свою очередь, сообщали, что он имеет ВНЖ в Болгарии.

«У министра [Топилина] нет и никогда не было вида на жительство в Болгарии», — заявили в Минтруде в ответ на обвинения, что Топилин может периодически проживать за рубежом. Похожую реакцию выразили и в пресс-службе Ольги Голодец: «У Ольги Юрьевны нет никакого вида [на жительство]. Это запрещено законом о госслужбе».

После отставки кабинета министров Дмитрия Медведева началось формирование нового правительства. Его может возглавить глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, кандидатуру которого ранее выдвинул президент РФ Владимир Путин, напоминает агентство Nation News. Как сообщает ТАСС, во время встреч Мишустина с представителями думских фракций министерство Топилина оказалось в списке ведомств, которые депутаты критикуют больше всего.