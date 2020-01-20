Зауральца, застрелившего фермера из-за лошадей, заподозрили в новых преступлениях

Мужчина застрелил односельчанина, чтобы тот не мешал пастись лошадям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителя села Альменево Курганской области, обвиняемого в убийстве местного фермера, уличили в незаконном хранении взрывчатых веществ. В скором времени 62-летний мужчина должен предстать перед судом, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«В ходе оперативно-следственных действий установлено, что обвиняемых во дворе своего дома незаконно хранил порох, приобретенный для личных целей», — говорится в сообщении ведомства. Таким образом, к обвинению в совершении преступления по ч.1 ст. 105УК РФ (убийство) добавилось обвинение по ч.1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ).

Убийство было совершено в октябре 2019 года. Как ранее сообщало «URA.RU», глава крестьянско-фермерского хозяйства со своими работниками возвращался на машине с посевных полей. По пути он заехал к обвиняемому и высказал претензии, что его лошади в очередной раз зашли на фермерские земли и вытоптали посевы. В ответ на это хозяин лошадей взял охотничье ружье и выстрелил в фермера. Потерпевшего доставили в больницу, где он впоследствии скончался.

Это был не первый конфликт двух мужчин из-за лошадей, которые паслись на фермерских землях. Ранее глава хозяйства обращался с жалобами в органы местного самоуправления, а также предупреждал хозяина лошадей, что намерен привлечь его к ответственности.