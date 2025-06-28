«Сама выбрала свой путь»: Фетисов жестко высказался о финансовых проблемах Исинбаевой

Фетисов: Исинбаева должна сама решать свои финансовые проблемы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Исинбаева должна сама разобраться со своими проблемами, заявил Фетисов
Исинбаева должна сама разобраться со своими проблемами, заявил Фетисов Фото:

Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева должна самостоятельно отвечать за свое финансовое состояние. Так депутат Госдумы и двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал сообщения о блокировке счетов экс-спортсменки в России и ее миллионных долгах перед ФНС.

«Она взрослый человек — пускай сама отвечает за свое финансовое состояние», — передает слова Фетисова РИА Новости. Он добавил, что у него изменилось отношение к спортсменке, когда она сама покинула страну, давшую ей возможности для успеха.

28 июня были приостановлены операций по банковским счетам спортсменки. Это произошло из-за долга перед бюджетом в 818 тысяч рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева должна самостоятельно отвечать за свое финансовое состояние. Так депутат Госдумы и двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал сообщения о блокировке счетов экс-спортсменки в России и ее миллионных долгах перед ФНС. «Она взрослый человек — пускай сама отвечает за свое финансовое состояние», — передает слова Фетисова РИА Новости. Он добавил, что у него изменилось отношение к спортсменке, когда она сама покинула страну, давшую ей возможности для успеха. 28 июня были приостановлены операций по банковским счетам спортсменки. Это произошло из-за долга перед бюджетом в 818 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...