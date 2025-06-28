«Сама выбрала свой путь»: Фетисов жестко высказался о финансовых проблемах Исинбаевой

Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева должна самостоятельно отвечать за свое финансовое состояние. Так депутат Госдумы и двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал сообщения о блокировке счетов экс-спортсменки в России и ее миллионных долгах перед ФНС.
«Она взрослый человек — пускай сама отвечает за свое финансовое состояние», — передает слова Фетисова РИА Новости. Он добавил, что у него изменилось отношение к спортсменке, когда она сама покинула страну, давшую ей возможности для успеха.
28 июня были приостановлены операций по банковским счетам спортсменки. Это произошло из-за долга перед бюджетом в 818 тысяч рублей.
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