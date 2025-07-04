ВШЭ: повышение налогов замедлит рост доходов россиян

В 2025 году в России вступила в силу новая, пятиступенчатая шкала налога на доходы физических лиц (НДФЛ), что стало одним из ключевых изменений в налоговой политике страны. Аналитики Высшей школы экономики (ВШЭ) подсчитали, что этот шаг приведет к снижению темпов прироста доходов населения на 0,4%.
Согласно оценкам ВШЭ, основная причина — увеличение налоговой нагрузки, особенно для граждан с доходами выше 2,4 млн рублей в год, что существенно ниже прежнего порога в пять млн рублей. Сокращение располагаемых доходов может затронуть потребление отдельных товаров и услуг. В 2024 году на частное потребление приходилось 2,9 процентного пункта из 4,3% экономического роста страны. Поскольку потребление домашних хозяйств составляет почти половину ВВП России, любые изменения в этой сфере оказывают значительное влияние на экономическую динамику.
Авторы исследования отмечают, что увеличение налогового бремени не приводит к изменению общего баланса денежных доходов, расходов и сбережений населения. Однако нововведения могут стимулировать сокращение потребления некоторых товаров и услуг и увеличить долю обязательных платежей в структуре расходов домохозяйств. Сокращение потребления домохозяйств традиционно замедляет рост ВВП. В 2024 году потребление обеспечивало почти половину экономического роста страны.
Дополнительным фактором, способным замедлить прирост доходов населения, стало снижение темпов роста заработных плат. В начале 2025 года рост выплат на крупных и средних предприятиях замедлился, а в марте реальные заработки практически не изменились по сравнению с прошлым годом. В апреле рост восстановился, но был вдвое медленнее, чем годом ранее. Несмотря на то что уровень безработицы в мае 2025 года снизился до рекордно низких 2,2%, компании сократили число открытых вакансий.
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