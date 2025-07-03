Ученые обнаружили гигантский объект, который пролетит около Земли: стоит ли переживать

В Солнечной системе зафиксирован третий за всю историю наблюдений межзвездный объект, который возник за ее пределами. Он получил название 3I/ATLAS (A11pI3Z). На данный момент известно, что астероид движется со скоростью около 209 тысяч километров в час и имеет диаметр около 20 километров. Для Земли объект не представляет опасности. Что еще известно об астероиде и других случаях, когда в Солнечной системе фиксировали неизвестные космические тела — в материале URA.RU.
Межзвездный объект стремительно движется в сторону Солнца
В отчете Центра малых планет (Minor Planet Center) Международного астрономического союза говорится, что группа ученых зафиксировала пролетающий через Солнечную систему неизвестный объект, которому присвоили обозначение 3I/ATLAS. Отмечается, что буква I означает "межзвездный", то есть астероид возник не в нашей Солнечной системе.
Обнаружить объект удалось после просмотра четырех снимков космического пространства, сделанных с интервалом в одну минуту 1 июля. В ходе последующего анализа специалисты установили, что объект 3I/ATLAS движется по крайне вытянутой гиперболической траектории.
В РБК уточнили, что космическое тело движется со скоростью около 209 тысяч километров в час. По данным портала EartSky, астероид стремительно движется в сторону Солнца. Его обнаружили с помощью телескопа системы Atlas в Чили.
Предварительные данные указывают на наличие у объекта признаков кометной активности - в частности, слабой комы и короткого трехуглового хвоста. Диаметр астероида может достигать 20 километров. Сейчас ученые планируют продолжить наблюдения, чтобы более точно определить орбиту и уточнить природу этого объекта.
Веб-сайт NASA/JPL добавил дал объекту обозначение A11pI3Z и добавил его в список околоземных. Подобное не означает, что космическое тело приблизится или столкнется с Землей.
Что говорят специалисты насчет происхождения астероида
На платформе Bluesky студент факультета астрофизики из Калифорнии с ником Астрафоксен опубликовал фото 3I/ATLAS. В свою очередь, астроном-любитель Сэм Дин обнаружил более ранние снимки астероида в данных системы ATLAS за период 25-29 июня. Все это дает веские основания полагать, что он имеет межзвездное происхождение.
Сейчас объект имеет звездную величину порядка 18,8 (самые яркие звезды на орбите имеют первую звездную величину, а самые тусклые — шестую. Так, Солнце и Луна в разы ярче первой звездной величины — прим. URA.RU). Ожидается, что в октябре астероид максимально приблизиться к Солнцу — на расстоянии около двух астрономических единиц. Подобное вдвое превышает дистанцию от Земли до этой звезды.
По словам физика и радиоастронома, соучредителем компании Space Initiatives Маршалла Юбэнкса, в октябре 3I/ATLAS приблизится к орбите Марса на порядка 0,4 астрономических единиц — в теории, его можно будет зафиксировать с помощью аппарата Mars Reconnaissance Orbiter. На основе орбитальных параметров космического тела Юбэнкс отметил, что астероид, вероятно, прибыл в Солнечную систему из области тонкого диска галактики. Кроме того, в апреле 2026 года скорость объекта относительно Земли может достигнуть около 90 километров в секунду, став новым рекордом среди подобных наблюдений, заключил физик.
Что известно о ранее обнаруженных межзвездных объектах
Ученые уже находили неизвестные объекты в Солнечной системе. Среди них: комета 2I/Borisov и астероид 1I/Оумуамуа.
2I/Borisov, также известная как комета Борисова, стала первой межзвездной кометой, для которой был определен гелиоцентрический эксцентриситет орбиты. Диаметр космического тела составляет около 20 километров. Объект обнаружили 30 августа 2019 года.
1I/Оумуамуа — является первым межзвездным объектом, обнаруженным при прохождении через Солнечную систему. Его зафиксировали 19 октября 2017 года на основе данных с телескопа Pan-STARRS, однако происхождение астероида до сих пор остается загадкой. Изначально космическое тело классифицировали как комету, но уже через неделю отнесли к группе астероидов. По оценкам ученых, диаметр 1I/Оумуамуа составляет около 160 метров, передает портал EartSky.
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