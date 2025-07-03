У ДКМ работает полиция
В Кургане полиция оцепила Дворец культуры машиностроителей (ДКМ). Также на месте работает кинолог с собакой. Об этом URA.RU сообщил очевидец.
«ДКМ оцеплен, полиция, кинолог с собакой. Что случилось не ясно», — сообщил очевидец. На фото ДКМ оцеплен лентой. Рядом находится полицейский транспорт.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу УМВД. «В здании приезд гостей, территорию оцепили еще вчера», — сообщили в ведомстве.
ДКМ оцепили
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