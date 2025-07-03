03 июля 2025

В Кургане полиция оцепила Дворец культуры машиностроителей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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У ДКМ работает полиция
У ДКМ работает полиция Фото:

В Кургане полиция оцепила Дворец культуры машиностроителей (ДКМ). Также на месте работает кинолог с собакой. Об этом URA.RU сообщил очевидец.

«ДКМ оцеплен, полиция, кинолог с собакой. Что случилось не ясно», — сообщил очевидец. На фото ДКМ оцеплен лентой. Рядом находится полицейский транспорт.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу УМВД. «В здании приезд гостей, территорию оцепили еще вчера», — сообщили в ведомстве.

ДКМ оцепили
ДКМ оцепили
Фото:

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В Кургане полиция оцепила Дворец культуры машиностроителей (ДКМ). Также на месте работает кинолог с собакой. Об этом URA.RU сообщил очевидец. «ДКМ оцеплен, полиция, кинолог с собакой. Что случилось не ясно», — сообщил очевидец. На фото ДКМ оцеплен лентой. Рядом находится полицейский транспорт. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу УМВД. «В здании приезд гостей, территорию оцепили еще вчера», — сообщили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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