Суд не стал отменять несправедливый арест редактора URA.RU Аллаярова

Свердловский областной суд не стал менять меру пресечения редактору URA.RU Денису Аллаярову, который преследуется следствием за получение информации о криминальных событиях в Свердловской области. Несмотря на то, что многие — в том числе представители всех парламентских партий и омбудсмен РФ Татьяна Москалькова — указывали на несправедливость этого решения, суд оставил Дениса в СИЗО.
Защитники ранее подали жалобу на решение Ленинского райсуда арестовать Дениса, указывая на грубейшие ошибки в этом решении:
- Журналиста лишили права на защиту — адвокаты почти сутки не могли встретиться и пообщаться с Денисом вплоть до заседания суда по мере пресечения;
- Суд безосновательно закрыл заседание, не проверил обоснованность подозрений, проигнорировал наличие у Дениса хронических заболеваний и специфику его работы (освещение криминальных событий Свердловской области), не учел, что Аллаяров работает и законно проживает в Екатеринбурге, а также сильно спешил при подготовке решения, из-за чего допустил небрежность в формулировках;
- Обвинение построено на словах и явке с повинной одного человека — родного дяди Аллаярова, бывшего полицейского Андрея Карпова, против которого возбуждено другое дело. Каких-либо иных доказательств – прежде всего факта передачи денег – нет.
«Решение суда первой инстанции о мере пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения. Апелляционную жалобу защитников и адвокатов оставить без удовлетворения», — вынесла решение судья, рассмотрев апелляционную жалобу на меру пресечения.
Защита будет обжаловать вынесенное решение, заявили адвокаты журналиста Светлана Герасимова и Анастасия Харисанова. «Мы считаем меру пресечения чрезмерной и что это своего рода давление на Дениса Аллаярова. Доводы следствия не обоснованы. То, что заседание закрыли, считаем нарушением принципа гласности — судебное заседание должно было быть открытым. Мы изложили это в апелляционной жалобе, но наши доводы не были услышаны», — объяснили они.
Дениса задержали 5 июня, а уже на следующий день его отправили в СИЗО на два месяца. Ключевого доказательства — факта передачи денег — в деле нет. Но в нем есть ряд грубых ошибок, из-за которых это дело, как считают незаинтересованные в деле известные юристы, уже требуется пересмотреть. Многие из них выразили опасение, что следствие пытается в спешке получить нужные показания, чтобы отчитаться об успешном расследовании.
В поддержку Дениса выступали представители всех парламентских партий — а именно вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков, лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов, глава думского комитета по соцполитике Ярослав Нилов, депутат Станислав Наумов (ЛДПР), представитель КПРФ Ренат Сулейманов, а также Светлана Бессараб («Единая Россия»). Они отправляли запросы генпрокурору РФ Игорю Краснову, главе Следкома Александру Бастрыкину, главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву, а также в свердловские управления силовых ведомств.
Также к делу подключилась уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она готовит запрос в прокуратуру, так как считает, что в ходе следствия могли быть допущены нарушения. Кроме того, за Дениса заступались статусные общественники, юристы и коллеги по цеху. По их мнению, мера пресечения в виде ареста в СИЗО несоразмерна преступлению, в котором обвинили журналиста. Редакция URA.RU уверена в невиновности своего коллеги.
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