Пять регионов России подверглись атакам беспилотников ВСУ ночью 4 июля

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Россию атаковали полсотни беспилотников самолетного типа
Россию атаковали полсотни беспилотников самолетного типа Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Пять регионов России подверглись атакам беспилотников ВСУ ночью 4 июля. Самому массированному удару подверглась Ростовская область  здесь было уничтожено 26 БПЛА, сообщает Минобороны России.

«Средствами ПВО уничтожены и перехвачены 48 украинских БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении оборонного ведомства в Telegram. Над Курской областью сбиты 12 беспилотников, шесть уничтожены над Белгородской и три — над Орловской областями. Один БПЛА сбит в Липецкой области.

В Ростовской области, которая подверглась самому массированному удару, пострадали жилые дома в Азове и двух районах. Погибла пенсионерка.

Кроме того, утром 4 июля был атакован подмосковный Сергиев Посад. После падения БПЛА загорелась электроподстанция, жители шести микрорайонов остались без света.

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Пять регионов России подверглись атакам беспилотников ВСУ ночью 4 июля. Самому массированному удару подверглась Ростовская область  здесь было уничтожено 26 БПЛА, сообщает Минобороны России. «Средствами ПВО уничтожены и перехвачены 48 украинских БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении оборонного ведомства в Telegram. Над Курской областью сбиты 12 беспилотников, шесть уничтожены над Белгородской и три — над Орловской областями. Один БПЛА сбит в Липецкой области. В Ростовской области, которая подверглась самому массированному удару, пострадали жилые дома в Азове и двух районах. Погибла пенсионерка. Кроме того, утром 4 июля был атакован подмосковный Сергиев Посад. После падения БПЛА загорелась электроподстанция, жители шести микрорайонов остались без света.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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