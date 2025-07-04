МИД Украины обиделся на Венгрию из-за карикатур на «клоуна Зеленского»

Посла Венгрии вызвали в МИД Украины из-за плакатов с Зеленским
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В Венгрии Зеленского сравнили с оппозиционным политиком Петром Мадьяром
В Венгрии Зеленского сравнили с оппозиционным политиком Петром Мадьяром Фото:

Венгерского посла на Украине Антала Хейзера вызвали в Министерство иностранных дел Украины из-за распространения в Венгрии плакатов и видеороликов, в которых президента Украины Владимира Зеленского называют «клоуном» и обвиняют во втягивании Европы в конфликт. Об этом сообщили в пресс-службе украинского МИД.

«МИД пригласил посла Венгрии в связи с очередными недружественными заявлениями венгерской стороны», — говорится в официальном сообщении ведомства в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).  Там также сказано, что правящая власть в Венгрии якобы пытается всячески втянуть Украину во внутриполитическую борьбу.

В МИД Украины отметили, что считают действия венгерских политиков попыткой создать образ врага из Украины с помощью «несуразных приемов». При этом в ведомстве не уточнили, какие именно заявления или материалы стали непосредственным поводом для вызова дипломата.

Ранее в Венгрии стартовала рекламная кампания, в ходе которой оппозиционного политика Петера Мадьяра сравнили с Владимиром Зеленским. В видеоролике обоих называют марионетками, отмечая их склонность к публичности, и заявляют, что «в нынешней ситуации Европе не нужны клоуны».

На прошлой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешту удалось заблокировать процесс вступления Украины в Евросоюз. Он также подчеркнул, что страна не поддерживает членство Украины в ЕС и НАТО и не планирует предоставлять ей военную помощь, передает MK.RU.

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Венгерского посла на Украине Антала Хейзера вызвали в Министерство иностранных дел Украины из-за распространения в Венгрии плакатов и видеороликов, в которых президента Украины Владимира Зеленского называют «клоуном» и обвиняют во втягивании Европы в конфликт. Об этом сообщили в пресс-службе украинского МИД. «МИД пригласил посла Венгрии в связи с очередными недружественными заявлениями венгерской стороны», — говорится в официальном сообщении ведомства в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).  Там также сказано, что правящая власть в Венгрии якобы пытается всячески втянуть Украину во внутриполитическую борьбу. В МИД Украины отметили, что считают действия венгерских политиков попыткой создать образ врага из Украины с помощью «несуразных приемов». При этом в ведомстве не уточнили, какие именно заявления или материалы стали непосредственным поводом для вызова дипломата. Ранее в Венгрии стартовала рекламная кампания, в ходе которой оппозиционного политика Петера Мадьяра сравнили с Владимиром Зеленским. В видеоролике обоих называют марионетками, отмечая их склонность к публичности, и заявляют, что «в нынешней ситуации Европе не нужны клоуны». На прошлой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешту удалось заблокировать процесс вступления Украины в Евросоюз. Он также подчеркнул, что страна не поддерживает членство Украины в ЕС и НАТО и не планирует предоставлять ей военную помощь, передает MK.RU.
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