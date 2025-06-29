29 июня 2025

Азербайджанцы в России обвинили Баку в разрушении связей с Москвой

© Служба новостей «URA.RU»
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Заявление об подрыве отношений между Баку и Москвой сделала азербайджанская община России
Заявление об подрыве отношений между Баку и Москвой сделала азербайджанская община России Фото:

На фоне массового задержания азербайджанцев в Екатеринбурге азербайджанская диаспора в России обвинила власти Азербайджана в подрыве отношений между Баку и Москвой. Об этом говорится в заявлении азербайджанской общины России.

«Пока российская азербайджанская община пытается оправиться от очередного потрясения... чиновники в Баку продолжают игры в политиканство. Каждый раз в кризисные для диаспоры моменты они используют всю свою медийную машину лишь для того, чтобы разрушать отношения с Российской Федерацией», — отмечается в обращении, выложенном в telegram-канале диаспоры.

Массовые задержания граждан Азербайджана в Екатеринбурге прошли 27 июня в рамках расследования убийства торговца, совершенного в 2001 году, а также других преступлений прошлых лет. В дело вмешалось Министерство иностранных дел Азербайджана, потребовав от России тщательного расследования обстоятельств инцидента. Ранее URA.RU рассказало подробности громкого дела. Позже власти Азербайджана отменили все культурные мероприятия с Россией и выразили протест, требуя объективного расследования инцидента.

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На фоне массового задержания азербайджанцев в Екатеринбурге азербайджанская диаспора в России обвинила власти Азербайджана в подрыве отношений между Баку и Москвой. Об этом говорится в заявлении азербайджанской общины России. «Пока российская азербайджанская община пытается оправиться от очередного потрясения... чиновники в Баку продолжают игры в политиканство. Каждый раз в кризисные для диаспоры моменты они используют всю свою медийную машину лишь для того, чтобы разрушать отношения с Российской Федерацией», — отмечается в обращении, выложенном в telegram-канале диаспоры. Массовые задержания граждан Азербайджана в Екатеринбурге прошли 27 июня в рамках расследования убийства торговца, совершенного в 2001 году, а также других преступлений прошлых лет. В дело вмешалось Министерство иностранных дел Азербайджана, потребовав от России тщательного расследования обстоятельств инцидента. Ранее URA.RU рассказало подробности громкого дела. Позже власти Азербайджана отменили все культурные мероприятия с Россией и выразили протест, требуя объективного расследования инцидента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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