Азербайджанцы в России обвинили Баку в разрушении связей с Москвой

На фоне массового задержания азербайджанцев в Екатеринбурге азербайджанская диаспора в России обвинила власти Азербайджана в подрыве отношений между Баку и Москвой. Об этом говорится в заявлении азербайджанской общины России.
«Пока российская азербайджанская община пытается оправиться от очередного потрясения... чиновники в Баку продолжают игры в политиканство. Каждый раз в кризисные для диаспоры моменты они используют всю свою медийную машину лишь для того, чтобы разрушать отношения с Российской Федерацией», — отмечается в обращении, выложенном в telegram-канале диаспоры.
Массовые задержания граждан Азербайджана в Екатеринбурге прошли 27 июня в рамках расследования убийства торговца, совершенного в 2001 году, а также других преступлений прошлых лет. В дело вмешалось Министерство иностранных дел Азербайджана, потребовав от России тщательного расследования обстоятельств инцидента. Ранее URA.RU рассказало подробности громкого дела. Позже власти Азербайджана отменили все культурные мероприятия с Россией и выразили протест, требуя объективного расследования инцидента.
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