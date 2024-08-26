Герой Чечни, удостоенный высшей награды Республики: какие ордена и звания получал сын Кадырова Адам

Сын главы Чечни Адам Кадыров получил высшую награду ЧР

6 октября 2023 года Адаму Рамзан Кадыров присвоил государственную награду Чеченской Республики — звание Героя Чеченской Республики Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

15-летний сын Рамзана Кадырова Адам Кадыров недавно получил несколько наград. Среди них — звание Героя Чечни и шесть орденов. Какие ордена и звания получал сын Кадырова Адам ранее — в материале URA.RU.

Звание и медаль Героя Чечни

6 октября 2023 года Адаму Рамзан Кадыров присвоил государственную награду Чеченской Республики — звание Героя Чеченской Республики. Это первая по значимости награда республики.

Адаму Кадырову вручили награду парламента Чеченской Республики — орден «Даймехкан Сий». Фото: Kadyrov_95/https://t.me/RKadyrov_95

Орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой»

25 октября 2023 года Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов вручил Адаму Кадырову высшую награду этого cубъекта РФ — орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой». Награда присвоена за вклад в развитие «межнационального и межрегионального единства и укрепление традиционных исламских ценностей».

Орден «За заслуги перед Уммой»

Муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев вручил Адаму орден «За заслуги перед Уммой» I степени 6 ноября 2023. Это награда Координационного центра мусульман Северного Кавказа.

Орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой»

Глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков вручил Адаму Кадырову орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», который является высшей наградой Кабардино-Балкарии. Вручение происходило 7 ноября 2023 года. Ранее сообщали, что представители Чечни обратились с помощью к главе Кабардино-Балкарии по поводу национальной награды для Адама Кадырова.

Сына главы Чечни Адамы Кадырова награждают. Фото: Kadyrov_95/https://t.me/RKadyrov_95

Орден парламента Чечни «Даймехкан Сий»

9 ноября 2023 года Адаму Кадырову (и еще двум другим сыновьям Рамзана Кадырова, Ахмату и Эли) дали награду парламента Чеченской Республики — орден «Даймехкан Сий» («Честь Отечества»). Вручал председатель парламента Чечни Магомед Даудов.

Орден «Дуслык»

По социальным сетям Рамзана Кадырова и Адама Кадырова стало известно об ордене «Дуслык» (значимая награда Республики Татарстан). О награждении на сайте главы Татарстана ничего не указывалось.

Духовное управление мусульман Чеченской Республики наградило Адама этим орденом «за значительный личный вклад в дело укрепления ислама и защиты его ценностей». Фото: Елена Афонина/ТАСС

Орден «За служение религии Ислам» I степени

Духовное управление мусульман Чеченской Республики наградило Адама этим орденом «за значительный личный вклад в дело укрепления ислама и защиты его ценностей». Награду вручили 15 ноября 2023 года.

«Трудовая Доблесть России»

Адам Кадыров получил награду Всероссийской общественной организации «Трудовая Доблесть России». Адам был удостоен ей 17 ноября 2023 года.