Герой Чечни, удостоенный высшей награды Республики: какие ордена и звания получал сын Кадырова Адам

6 октября 2023 года Адаму Рамзан Кадыров присвоил государственную награду Чеченской Республики — звание Героя Чеченской РеспубликиФото: Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС
15-летний сын Рамзана Кадырова Адам Кадыров недавно получил несколько наград. Среди них — звание Героя Чечни и шесть орденов. Какие ордена и звания получал сын Кадырова Адам ранее — в материале URA.RU.
Звание и медаль Героя Чечни
6 октября 2023 года Адаму Рамзан Кадыров присвоил государственную награду Чеченской Республики — звание Героя Чеченской Республики. Это первая по значимости награда республики.
Адаму Кадырову вручили награду парламента Чеченской Республики — орден «Даймехкан Сий».
Фото: Kadyrov_95/https://t.me/RKadyrov_95
Орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой»
25 октября 2023 года Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов вручил Адаму Кадырову высшую награду этого cубъекта РФ — орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой». Награда присвоена за вклад в развитие «межнационального и межрегионального единства и укрепление традиционных исламских ценностей».
Орден «За заслуги перед Уммой»
Муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев вручил Адаму орден «За заслуги перед Уммой» I степени 6 ноября 2023. Это награда Координационного центра мусульман Северного Кавказа.
Орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой»
Глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков вручил Адаму Кадырову орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», который является высшей наградой Кабардино-Балкарии. Вручение происходило 7 ноября 2023 года. Ранее сообщали, что представители Чечни обратились с помощью к главе Кабардино-Балкарии по поводу национальной награды для Адама Кадырова.
Сына главы Чечни Адамы Кадырова награждают.
Фото: Kadyrov_95/https://t.me/RKadyrov_95
Орден парламента Чечни «Даймехкан Сий»
9 ноября 2023 года Адаму Кадырову (и еще двум другим сыновьям Рамзана Кадырова, Ахмату и Эли) дали награду парламента Чеченской Республики — орден «Даймехкан Сий» («Честь Отечества»). Вручал председатель парламента Чечни Магомед Даудов.
Орден «Дуслык»
По социальным сетям Рамзана Кадырова и Адама Кадырова стало известно об ордене «Дуслык» (значимая награда Республики Татарстан). О награждении на сайте главы Татарстана ничего не указывалось.
Духовное управление мусульман Чеченской Республики наградило Адама этим орденом «за значительный личный вклад в дело укрепления ислама и защиты его ценностей».
Фото: Елена Афонина/ТАСС
Орден «За служение религии Ислам» I степени
Духовное управление мусульман Чеченской Республики наградило Адама этим орденом «за значительный личный вклад в дело укрепления ислама и защиты его ценностей». Награду вручили 15 ноября 2023 года.
«Трудовая Доблесть России»
Адам Кадыров получил награду Всероссийской общественной организации «Трудовая Доблесть России». Адам был удостоен ей 17 ноября 2023 года.
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15-летний сын Рамзана Кадырова Адам Кадыров недавно получил несколько наград. Среди них — звание Героя Чечни и шесть орденов. Какие ордена и звания получал сын Кадырова Адам ранее — в материале URA.RU. 6 октября 2023 года Адаму Рамзан Кадыров присвоил государственную награду Чеченской Республики — звание Героя Чеченской Республики. Это первая по значимости награда республики. 25 октября 2023 года Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов вручил Адаму Кадырову высшую награду этого cубъекта РФ — орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой». Награда присвоена за вклад в развитие «межнационального и межрегионального единства и укрепление традиционных исламских ценностей». Муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев вручил Адаму орден «За заслуги перед Уммой» I степени 6 ноября 2023. Это награда Координационного центра мусульман Северного Кавказа. Глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков вручил Адаму Кадырову орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», который является высшей наградой Кабардино-Балкарии. Вручение происходило 7 ноября 2023 года. Ранее сообщали, что представители Чечни обратились с помощью к главе Кабардино-Балкарии по поводу национальной награды для Адама Кадырова. 9 ноября 2023 года Адаму Кадырову (и еще двум другим сыновьям Рамзана Кадырова, Ахмату и Эли) дали награду парламента Чеченской Республики — орден «Даймехкан Сий» («Честь Отечества»). Вручал председатель парламента Чечни Магомед Даудов. По социальным сетям Рамзана Кадырова и Адама Кадырова стало известно об ордене «Дуслык» (значимая награда Республики Татарстан). О награждении на сайте главы Татарстана ничего не указывалось. Духовное управление мусульман Чеченской Республики наградило Адама этим орденом «за значительный личный вклад в дело укрепления ислама и защиты его ценностей». Награду вручили 15 ноября 2023 года. Адам Кадыров получил награду Всероссийской общественной организации «Трудовая Доблесть России». Адам был удостоен ей 17 ноября 2023 года.