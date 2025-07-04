Mash: умер вице-президент «Транснефти»

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Сегодня утром умер вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов. Его тело нашли под окнами собственного дома. На месте происшествия работают следователи, сообщает Mash.

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Сегодня утром умер вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов. Его тело нашли под окнами собственного дома. На месте происшествия работают следователи, сообщает Mash.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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