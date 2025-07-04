Из украинского плена домой вернулась новая группа российских солдат

Из украинского плена вернули новую группу российских солдат в рамках договоренностей, достигнутых между Киевом и Москвой в Стамбуле. Об этом рассказали URA.RU в Минобороны РФ. Однако не сообщается, сколько именно человек были переданы.
«В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена еще одна группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ», — уточнили в ведомстве.
В настоящий момент возвращенные бойцы РФ находятся на территории Беларуси. После первичного этапа реабилитации они будут доставлены в Россию для дальнейшего лечения и восстановления в медицинских учреждениях Минобороны.
Ранее, 14 июня, Минобороны России уже сообщало о возвращении группы российских военнослужащих. Гуманитарные договоренности, касаемо передачи тел и обмена военнопленными, были достигнуты в ходе крайних переговоров между Россией и Украиной, которые проходили в Стамбуле.
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