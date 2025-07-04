В Кургане в августе состоится ежегодный хоккейный турнир памяти Н.В. Парышева, на котором встретятся команды из Челябинска, Тюмени и ХМАО. Также на площадку выйдет курганский ХК «Зауралье».
«Окончательно утвержден состав участников традиционного предсезонного турнира памяти Н.В. Парышева, который в этом году пройдет в Кургане с 26 по 28 августа! В гости к нам приедут „Югра“ (Ханты-Мансийск), „Рубин“ (Тюмень) и „Челмет“ (Челябинск). Расписание матчей турнира будет опубликовано позднее», — пишут в telegram-канале ХК «Зауралье».
Ранее URA.RU сообщало, что бывший игрок ХК «Трактор» Игорь Исаев будет выступать за курганский клуб. Переход Исаева в «Зауралье» стал очередным шагом в процессе обновления состава курганского хоккейного клуба. Ранее клуб уже усилился нападающим Николаем Смирновым, а также провел ряд кадровых изменений, включая приглашение новых специалистов и завершение сотрудничества с рядом игроков.
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