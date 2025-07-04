Румыния поклялась, что не будет помогать Украине войсками

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В Румынии не собираются отправлять войска на Украину
В Румынии не собираются отправлять войска на Украину Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Румыния не будет направлять своих военнослужащих для участия в конфликте на Украине. Об этом сообщил премьер-министр Румынии Илие Боложан. По словам главы правительства, этот вопрос даже не рассматривается, несмотря на текущие международные обстоятельства.

«[Правительство] Румынии ни в коем случае не ставит вопрос о вступлении в войну, ни раньше, ни сейчас, оно не отправляет на войну наших молодых людей и детей», — подчеркнул Боложан телеканалу Antena3. В то же время премьер отметил, что Бухарест поддерживает увеличение расходов на оборону, особенно для государств, находящихся на восточном фланге НАТО.

После саммита в Гааге страны НАТО договорились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году. До это года страны-участницы должны выделять не менее 3,5% ВВП на военные нужды и до 1,5% ВВП — на защиту критической инфраструктуры, развитие инноваций и укрепление оборонно-промышленного комплекса.

Запад связал увеличение расходов на оборону с «угрозой», которая якобы исходит со стороны России. При этом российский лидер Владимир Путин отмечал, что, создавая миф об этой угрозе, Европа оправдывает свою милитаризацию, траты на помощь Украине и отвлекает население от собственных проблем.

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Румыния не будет направлять своих военнослужащих для участия в конфликте на Украине. Об этом сообщил премьер-министр Румынии Илие Боложан. По словам главы правительства, этот вопрос даже не рассматривается, несмотря на текущие международные обстоятельства. «[Правительство] Румынии ни в коем случае не ставит вопрос о вступлении в войну, ни раньше, ни сейчас, оно не отправляет на войну наших молодых людей и детей», — подчеркнул Боложан телеканалу Antena3. В то же время премьер отметил, что Бухарест поддерживает увеличение расходов на оборону, особенно для государств, находящихся на восточном фланге НАТО. После саммита в Гааге страны НАТО договорились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году. До это года страны-участницы должны выделять не менее 3,5% ВВП на военные нужды и до 1,5% ВВП — на защиту критической инфраструктуры, развитие инноваций и укрепление оборонно-промышленного комплекса. Запад связал увеличение расходов на оборону с «угрозой», которая якобы исходит со стороны России. При этом российский лидер Владимир Путин отмечал, что, создавая миф об этой угрозе, Европа оправдывает свою милитаризацию, траты на помощь Украине и отвлекает население от собственных проблем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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