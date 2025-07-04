Румыния не будет направлять своих военнослужащих для участия в конфликте на Украине. Об этом сообщил премьер-министр Румынии Илие Боложан. По словам главы правительства, этот вопрос даже не рассматривается, несмотря на текущие международные обстоятельства.
«[Правительство] Румынии ни в коем случае не ставит вопрос о вступлении в войну, ни раньше, ни сейчас, оно не отправляет на войну наших молодых людей и детей», — подчеркнул Боложан телеканалу Antena3. В то же время премьер отметил, что Бухарест поддерживает увеличение расходов на оборону, особенно для государств, находящихся на восточном фланге НАТО.
После саммита в Гааге страны НАТО договорились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году. До это года страны-участницы должны выделять не менее 3,5% ВВП на военные нужды и до 1,5% ВВП — на защиту критической инфраструктуры, развитие инноваций и укрепление оборонно-промышленного комплекса.
Запад связал увеличение расходов на оборону с «угрозой», которая якобы исходит со стороны России. При этом российский лидер Владимир Путин отмечал, что, создавая миф об этой угрозе, Европа оправдывает свою милитаризацию, траты на помощь Украине и отвлекает население от собственных проблем.
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