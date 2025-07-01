Минэнерго ответило на возмущение россиян по поводу цен на ЖКУ

С 1 июля 2025 года в России вступила в силу плановая индексация тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства, включая электроэнергию. Процесс является естественным и экономически обоснованным, поскольку связан с необходимостью финансирования модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса. Об этом заявили в Министерстве энергетики РФ.
«Конечная цена на электроэнергию напрямую зависит от того, как функционирует электросетевой комплекс: износ и старение сетевого оборудования приводят к значительным потерям электроэнергии при передаче, что, в конечном счете, отражается на тарифе», — говорится на официальном сайте Минэнерго. Средний рост тарифов на услуги ЖКХ по России составил 11,9%. В частности, стоимость услуг по передаче электрической энергии по сетям Единой национальной электрической сети (ЕНЭС) увеличилась на 11,5%. Для населения тарифы на электроэнергию выросли на 12,6%.
В министерстве отмечают, что модернизация инфраструктуры требует значительных инвестиций. Для поиска источников финансирования используется плавное повышение тарифов, что позволяет поддерживать надежность электросетевого комплекса и минимизировать потери энергии.
С 1 января 2025 года в России действуют дифференцированные тарифы на электроэнергию. Размер платежа теперь зависит от объема потребляемой энергии: от 90% до 98% бытовых потребителей в разных регионах укладываются в первый, минимальный, тарифный диапазон. Таким образом, основная часть населения оплачивает электроэнергию по самой низкой ставке.
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