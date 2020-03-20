Пятница, 20 марта, — 100 день с момента выявления первого случая заражения коронавирусом в китайском городе Ухань (12 декабря) и 10 — с момента объявления Всемирной организацией здравоохранения вспышки COVID-19 пандемией (11 марта). По данным портала Coronavirus-monitor.ru, на сегодняшний день в мире 253 757 людей заражены инфекцией (+7 452 зараженных за сутки). Излечиться удалось 86 591 человеку (+828). Скончались от коронавируса 10 525 человек (+359).
На первом месте по количеству случаев заражения инфекцией до сих пор остается Китай (80,9 тысячи заболевших). На втором месте — Италия (41 тысяча), на третьем — Иран (18,4 тысячи). Далее в списке стоит Испания (18 тысяч) и Германия (15 тысяч).
Ситуация в России
Число зараженных коронавирусом в России продолжает расти. 20 марта стало известно о новых 54 случаях заражения. Теперь в стране насчитывается 253 заболевших. Инфекция уже добралась до Дальнего Востока. В Якутии выявили семь случаев заражения коронавирусом. Однако в России начали испытывать прототипы вакцины от вируса COVID-19. Вакцину сначала проверят на животных и только потом запустят в массовое производство в октябре—декабре 2020 года.
В Кремле ответили на коллективное письмо от врачей, актеров, писателей и журналистов, адресованное президенту РФ Владимиру Путину с просьбой спасти от вируса. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что власти обратят на него внимание. Также представитель президента рассказал, что вариант закрытия Москвы на фоне распространения коронавируса не рассматривается. А премьер-министр Михаил Мишустин рекомендовал российским банкам реструктурировать долги заемщикам с подтвержденной инфекцией.
Помимо этого инфекция не помешает и весеннему призыву в России. Министр обороны Сергей Шойгу заверил, что мероприятие будет проходить в соответствии с законом. А вот российские секс-работницы опасаются коронавируса и предпринимают специальные меры для защиты. В разговоре с URA.RU лидер российского движения в защиту секс-работниц «Серебряная роза» Ирина Маслова рассказала, что они не принимают клиентов с кашлем, измеряют их температуру и отправляют мыть руки.
Ситуация в мире
Ученые американского Института Скриппса совместно с группой международных исследователей выяснили, что коронавирус, появившийся в китайском Ухане, возник не искусственным путем, а в процессе эволюции. Кроме того США в ответ на пандемию COVID-19 решило прекратить выдавать американские визы. А американская корпорация Apple ввела ограничение на онлайн-продажи iPhone. Во многих странах, в том числе в Китае и США, их запретили продавать более двух в одни руки.
В Британии власти
В Марокко из-за пандемии застряла группа из 30 российских туристов. С 18 часов 20 марта в стране вводится круглосуточный комендантский час. Один из туристов рассказал URA.RU, что он с соотечественниками закупает продовольствие и лекарства.
Что дальше?
Главврач больницы №40 в московской Коммунарке, куда свозят людей с подозрением на коронавирус, Денис Проценко прогнозирует, что эпидемия COVID-19 может закончиться летом, но скорее всего это произойдет не раньше осени. А российским таксистам предсказывают увольнения из-за снижения объемов пассажирских перевозок на фоне распространения коронавируса. В разговоре с URA.RU эксперты рынка труда сообщили, что переход россиян на удаленную работу может привести к тому, что часть из них переведут на сокращенную рабочую неделю.
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