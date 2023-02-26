26 февраля 2023
25 февраля 2023

В Екатеринбурге резко рухнули цены на фрукты

В магазинах Екатеринбурга стоимость бананов, груш, яблок, лимонов и апельсинов упала на 18%
© Служба новостей «URA.RU»
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Юго-западный район. Екатеринбург, покупатель, продукты, фрукты, рынок, магазин, витрина, прилавок
В среднем стоимость фруктов упала на 18% Фото:

В магазинах Екатеринбурга неожиданно подешевели бананы, груши, яблоки, лимоны и апельсины. Это следует из исследований корреспондента URA.RU динамики цен местных магазинов на сервисе «Яндекс Еда».

По сравнению со 2 февраля 2023 года, сейчас стоимость 500 граммов яблок стала ниже на 19% и составляет 52 рубля. Цена за 1,2 кг бананов уменьшилась на 21% до 132 рублей. Новая стоимость 500 граммов груши равняется 115 рублям (-13%).

Также за 300 граммов лимона придется заплатить 24 рубля (-20%). Ранее цена составляла 30 рублей. В среднем стоимость вышеперечисленных фруктов упала на 18,25%. Данные актуальны на 27 февраля 2023 года.

В екатеринбургских магазинах помимо стоимости фруктов, изменились цены и на крупы. Гречка и рис в среднем подорожали на 30%.

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В магазинах Екатеринбурга неожиданно подешевели бананы, груши, яблоки, лимоны и апельсины. Это следует из исследований корреспондента URA.RU динамики цен местных магазинов на сервисе «Яндекс Еда». По сравнению со 2 февраля 2023 года, сейчас стоимость 500 граммов яблок стала ниже на 19% и составляет 52 рубля. Цена за 1,2 кг бананов уменьшилась на 21% до 132 рублей. Новая стоимость 500 граммов груши равняется 115 рублям (-13%). Также за 300 граммов лимона придется заплатить 24 рубля (-20%). Ранее цена составляла 30 рублей. В среднем стоимость вышеперечисленных фруктов упала на 18,25%. Данные актуальны на 27 февраля 2023 года. В екатеринбургских магазинах помимо стоимости фруктов, изменились цены и на крупы. Гречка и рис в среднем подорожали на 30%.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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