В Екатеринбурге резко рухнули цены на фрукты

В магазинах Екатеринбурга стоимость бананов, груш, яблок, лимонов и апельсинов упала на 18%

27 февраля 2023 в 11:55 Размер текста - 17 +

В среднем стоимость фруктов упала на 18% Фото: Размик Закарян © URA.RU В магазинах Екатеринбурга неожиданно подешевели бананы, груши, яблоки, лимоны и апельсины. Это следует из исследований корреспондента URA.RU динамики цен местных магазинов на сервисе «Яндекс Еда». По сравнению со 2 февраля 2023 года, сейчас стоимость 500 граммов яблок стала ниже на 19% и составляет 52 рубля. Цена за 1,2 кг бананов уменьшилась на 21% до 132 рублей. Новая стоимость 500 граммов груши равняется 115 рублям (-13%). Также за 300 граммов лимона придется заплатить 24 рубля (-20%). Ранее цена составляла 30 рублей. В среднем стоимость вышеперечисленных фруктов упала на 18,25%. Данные актуальны на 27 февраля 2023 года. В екатеринбургских магазинах помимо стоимости фруктов, изменились цены и на крупы. Гречка и рис в среднем подорожали на 30%.

В магазинах Екатеринбурга неожиданно подешевели бананы, груши, яблоки, лимоны и апельсины. Это следует из исследований корреспондента URA.RU динамики цен местных магазинов на сервисе «Яндекс Еда». По сравнению со 2 февраля 2023 года, сейчас стоимость 500 граммов яблок стала ниже на 19% и составляет 52 рубля. Цена за 1,2 кг бананов уменьшилась на 21% до 132 рублей. Новая стоимость 500 граммов груши равняется 115 рублям (-13%). Также за 300 граммов лимона придется заплатить 24 рубля (-20%). Ранее цена составляла 30 рублей. В среднем стоимость вышеперечисленных фруктов упала на 18,25%. Данные актуальны на 27 февраля 2023 года. В екатеринбургских магазинах помимо стоимости фруктов, изменились цены и на крупы. Гречка и рис в среднем подорожали на 30%.