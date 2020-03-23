Вице-мэр Перми скрывает от губернатора информацию и получает первое предупреждение

Замглавы администрации Перми Анатолий Дашкевич должен предоставить губернатору информацию по контрактам на содержание дорог Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Вице-мэр Перми Анатолий Дашкевич не предоставляет главе региона Дмитрию Махонину информацию о контрактах по содержанию городских дорог. Источник URA.RU в краевой администрации сообщил, что Махонин в этой связи публично отчитал Дашкевича.

«Сегодня Махонин на аппаратном совещании выразил серьезное недовольство этим обстоятельством (предоставлением информации по контрактам, — прим. редакции). Конкретно по Дашкевичу сказал, что тот не исполняет поручения губернатора», — сообщил URA.RU инсайдер. Отмечается, что Махонин поручил министерству закупок и мэрии Перми провести полный аудит всех контрактов по содержанию городских дорог, но в отведенный срок итоговую информацию ему не предоставили.

В пресс-службе главы региона сообщили URA.RU, что крайний срок предоставления данных по контрактам — 23 марта. Информацию о недовольстве работой вице-мэра там не подтверждают. В пресс-службе мэрии Перми рассказали URA.RU, что информация будет предоставлена в ближайшее время. «Министерство закупок Пермского края запросило в администрации города информацию по зимнему содержанию Ленинского района с целью разработки модели зимнего содержания города в целом. Сейчас информация готовится и будет предоставлена в краевую администрацию», — уточнили там.