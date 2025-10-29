Пермский край стал лидером по ценам на антидепрессанты

На уровень и динамику цен антидепрессантов влияют многие факторы Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Пермском крае за последний год цены на антидепрессанты выросли на 22%. Регион занял первое место по стоимости таких препаратов, сообщила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова.

«В регионах ценовая динамика на такие препараты существенно отличается. Наибольший рост цен отмечен в Пермском крае (на 22%) и Свердловской области (на 15%), в Красноярском крае, Новосибирской и Ростовской областях цены увеличились на 6%», — уточнила Долгова, передает ТАСС.

Отмечается, что в сентябре 2025 года средняя стоимость упаковки препаратов достигла 1 093 рублей против 1 044 рублей в сентябре 2024 года. В ряде регионов, в частности в Тюменской области, цены на антидепрессанты снизились на 6%. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области средняя цена также уменьшилась — на 5%.

