RT: смерть соседа людоеда Малышева, вероятно, не имеет криминальных признаков
Судмедэксперты устанавливают причину смерти мужчины
Фото: Илья Московец © URA.RU
Гибель мужчины, чей труп был найден в квартире людоеда Михаила Малышева, предположительно, не связана с преступными действиями. В настоящее время судмедэксперты устанавливают точную причину смерти, сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Скорее всего, причина смерти соседа не криминальная. Окончательный вывод сделают специалисты после проведения всех необходимых экспертиз. Ведется проверка, уголовное дело пока не возбудили», — отметил собеседник издания. Он также добавил, что квартира Малышева находится в ужасном состоянии, что затрудняет осмотр и определение находящихся там предметов.
Ранее стало известно, что 28 октября 2025 года в доме, где после освобождения из колонии поселился людоед Михаил Малышев, обнаружили тело человека. Позже стало известно, что к Малышеву якобы приходил мужчина из соседнего подъезда, с которым они пили спиртное. Следственный комитет начал проверку. Малышева доставили на допрос.
