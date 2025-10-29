RT: смерть соседа людоеда Малышева, вероятно, не имеет криминальных признаков

Судмедэксперты устанавливают причину смерти мужчины Фото: Илья Московец © URA.RU

Гибель мужчины, чей труп был найден в квартире людоеда Михаила Малышева, предположительно, не связана с преступными действиями. В настоящее время судмедэксперты устанавливают точную причину смерти, сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Скорее всего, причина смерти соседа не криминальная. Окончательный вывод сделают специалисты после проведения всех необходимых экспертиз. Ведется проверка, уголовное дело пока не возбудили», — отметил собеседник издания. Он также добавил, что квартира Малышева находится в ужасном состоянии, что затрудняет осмотр и определение находящихся там предметов.