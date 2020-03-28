Депутат челябинского заксобрания ушла на карантин по коронавирусу

Депутат останется дома, пока не получит отрицательные результаты теста Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Депутат заксобрания Челябинской области от города Златоуст Ольга Мухометьярова решила самоизолироваться после контактов со своим помощником Ильей Михайловым. Сам Михайлов до этого контактировал со своей соседкой по дому, у которой заподозрили коронавирус после возвращения из Таланда.

«Илья живет в девятиэтаэжном, двухподъездном доме [в Златоусте — прим. ред.]. 14 марта две жительницы этого дома вернулись из Таиланда. Они не стали принимать меры самоизоляции, и одна из них сегодня была госпитализирована — предварительно у нее нашли коронавирус и отправили в Миасс», — рассказала Мухометьярова в разговоре с корреспондентом агентства. По ее словам, Илья увидел, как днем люди из скорой помощи в специализированных костюмах приехали к его соседке. После этого он вспомнил, что ездил на лифте с подругой госпитализированной соседки. Ее диагноз на коронавирус пока не подтвердился, однако Михайлов принял решение самоизолироваться.

«Если у этих женщин подтвердится коронавирус, а они ходили две недели, трогали поручни, кнопки лифта, двери подъезда, фактически они поставили под угрозу всех жителей подъезда», — считает депутат.

Мухометьярова добавила, что заражение коронавирусом также угрожает посетителям, которые приходили на прием к ней и Михайлову последние несколько дней. «Мы прекратили работу, но у меня оставались люди, которые просили о встрече очень сильно. И в пятницу, и сегодня с 12 часов, и вечером четверга мы пересекались и работали с гражданами в одном кабинете», — отметила депутат. Она заверила, что таких людей было немного.

Несмотря на то что Михайлов чувствует себя нормально, Мухометьярова вместе семьей тоже решила уйти на карантин. Она подчеркнула, что будет работать из дома до тех пор, пока не получит отрицательные результаты теста на коронавирус.

Информацию о заболевшей в Златоусте URA.RU подтвердили в пресс-службе губернатора Челябинской области. По словам представителя главы региона, госпитализированной женщине 69 лет, она живет одна. Предварительные результаты ее теста должны перепроверить в новосибирском центре «Вектор». Также анализы взяли у всех контактов первого круга.