В ХМАО торговцы игнорируют запрет на работу во время карантина

В Сургуте в ходе рейдов нашли предпринимателей, которые проигнорировали запрет губернатора Югры Натальи Комаровой на приостановку деятельности из-за борьбы с коронавирусом. Об этом сообщил глава города Вадим Шувалов в своем аккаунте в Instagram.
По распоряжению мэра, на проверку объектов выходили сотрудники контрольного управления городской администрации. Вместе с ними работали полицейские и специалисты Роспотребнадзора. «Предписание о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения получил автосалон „Восток Моторс“», — написал Шувалов у себя в социальных сетях.
Претензии нашлись и к торговому центру «Стелла», который продолжил работу, несмотря на карантин. Согласно кодексу об административных правонарушениях, нарушителям может грозить приостановка деятельности вплоть до 90 суток. Советник главы Сургута Александр Оверчук в разговоре с URA.RU отметил, что такие рейды будут продолжаться и далее.
Ранее URA.RU уже сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова 27 марта подписала постановление о новых ограничительных мерах, которые введены в регионе из-за борьбы с коронавирусом. Среди них приостановка работы объектов, которые не относятся к продаже товаров первой необходимости.
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