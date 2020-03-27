26 марта 2020

Что закроется, а что будет работать в ХМАО во время эпидемии коронавируса. СПИСОК

© Служба новостей «URA.RU»
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Кафе Альфонс Муха. Нижневартовск, обед, отдых, кафе, ресторан, ужин, еда
Все кафе и рестораны должны быть закрыты пока до 5 апреляФото: Александр Елизаров © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Губернатор Югры Наталья Комарова ввела новые ограничения на территории региона из-за борьбы с распространением коронавируса. Текст постановления опубликовал региональный оперативный штаб.

В Югре должна быть приостановлена деятельность до 5 апреля:

  • детские игровые комнаты и развлекательные центры для детей
  • заведений общепита, за исключением тех, что работают в режиме служб доставки
  • всех объектов торговли, за исключением аптек, продовольственных магазинов и магазинов, торгующими непродовольственными товарами первой необходимости
  • приостановлено посещение храмов и мечетей

В Югре должна быть приостановлена деятельность до 30 апреля:

  • бюджетных учреждений культуры и спорта
  • развлекательных центров, ночных клубов, досуговых заведений
  • фитнес-центров
  • кальянных
  • выезды организованных групп за пределы Югры для туризма, спортивных или культурно-массовых мероприятий

Югорчанам рекомендовано ограничить поездки для отдыха и туризма

До 1 июня санаториям, профилакториям и базам отдыха запрещено продавать путевки и бронировать места. Те, кто уже находятся в таких заведениях, должны будут до конца отдыха соблюдать режим.

С 30 марта по 3 апреля в Югре объявлены нерабочими днями. Оплата труда будет осуществляться в этот период как за фактически отработанное время.

В это время будут работать:

  • медицинские учреждения и аптеки
  • организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости
  • непрерывно действующие организации и иные организации, обеспечивающие нормальные жизненные условия населения (предприятия сферы ТЭК, общественный транспорт, вокзалы, аэропорты, почта, МФЦ (по предварительной записи)
  • органы государственной власти и местного самоуправления, но количество сотрудников, обеспечивающих их работу, будет сокращено.

Ранее URA.RU уже сообщало, что в Югре с 18 марта введен режим повышенной готовности из-за борьбы с распространением коронавируса. На дистанционное обучение переведены университеты, колледжи и школы, детские сады продолжат свою работу. Пенсионерам старше 65 лет и детям не рекомендовано покидать дома.

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© Служба новостей «URA.RU»
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