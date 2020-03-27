Губернатор Югры Наталья Комарова ввела новые ограничения на территории региона из-за борьбы с распространением коронавируса. Текст постановления опубликовал региональный оперативный штаб.
В Югре должна быть приостановлена деятельность до 5 апреля:
- детские игровые комнаты и развлекательные центры для детей
- заведений общепита, за исключением тех, что работают в режиме служб доставки
- всех объектов торговли, за исключением аптек, продовольственных магазинов и магазинов, торгующими непродовольственными товарами первой необходимости
- приостановлено посещение храмов и мечетей
В Югре должна быть приостановлена деятельность до 30 апреля:
- бюджетных учреждений культуры и спорта
- развлекательных центров, ночных клубов, досуговых заведений
- фитнес-центров
- кальянных
- выезды организованных групп за пределы Югры для туризма, спортивных или культурно-массовых мероприятий
Югорчанам рекомендовано ограничить поездки для отдыха и туризма
До 1 июня санаториям, профилакториям и базам отдыха запрещено продавать путевки и бронировать места. Те, кто уже находятся в таких заведениях, должны будут до конца отдыха соблюдать режим.
С 30 марта по 3 апреля в Югре объявлены нерабочими днями. Оплата труда будет осуществляться в этот период как за фактически отработанное время.
В это время будут работать:
- медицинские учреждения и аптеки
- организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости
- непрерывно действующие организации и иные организации, обеспечивающие нормальные жизненные условия населения (предприятия сферы ТЭК, общественный транспорт, вокзалы, аэропорты, почта, МФЦ (по предварительной записи)
- органы государственной власти и местного самоуправления, но количество сотрудников, обеспечивающих их работу, будет сокращено.
Ранее URA.RU уже сообщало, что в Югре с 18 марта введен режим повышенной готовности из-за борьбы с распространением коронавируса. На дистанционное обучение переведены университеты, колледжи и школы, детские сады продолжат свою работу. Пенсионерам старше 65 лет и детям не рекомендовано покидать дома.
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