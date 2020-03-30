Вирусолог МГУ объяснила, от чего зависит протекание болезни при заражении коронавирусом

Важную роль играет источник заражения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Форма протекания болезни, вызванной коронавирусом, зависит от того, каким образом человек им заразился, рассказала завкафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова.

На данный момент, по словам вирусолога, человечеству известно о 39 коронавирусах. Одни из них безопасно циркулируют среди людей, другие способны заразить. Пройдя через несколько носителей, коронавирус адаптируется, из-за чего симптомы заболевания становятся мягче и менее заметны, а уровень смертности снижается, отмечает эксперт. «Можно заразиться вирусом, который прошел через несколько людей и в результате ослаб. А можно — непосредственно от разносчиков. От этого может зависеть то, как будет протекать болезнь», — передает слова Карповой RT.

SARS-2 отличается от других вирусов затяжным инкубационным периодом, который в среднем длится около пяти дней и больше, в то время как при заболевании обычным гриппом инкубационный период составляет не более двух-трех дней, указывает вирусолог.

По состоянию на 30 марта, в России зарегистрировано 1534 случаев заражения COVID-19, из них 270 — выявлены за последние сутки. 64 зараженных выздоровели, восемь человек скончались. В мире, по данным на 30 марта, подтверждено более 722 тысяч случаев заражения, свыше 51 тысячи инфицированных зафиксированы за последние сутки. Число погибших превышает 33 тысячи человек, из них более трех тысяч скончались вчера. Количество выздоровевших достигает 151 тысячи, за последние сутки отмечено свыше пяти тысяч.