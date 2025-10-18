Задержки и отмены рейсов: что происходит в аэропортах России 18 октября

Сразу в девяти аэропортах России ввели ограничения 18 октября Фото: Роман Наумов © URA.RU

Минувшей ночью сразу в нескольких аэропортах России вводили временные ограничения. Также во многих воздушных гаванях прошел ряд отмен и задержек рейсов. Об обстановке в аэропортах России утром 18 октября — в материале URA.RU.

В каких аэропортах вводили ограничения ночью 18 октября

Ночью 18 октября сразу в девяти аэропортах России вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Как сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко, ограничения коснулись воздушных гаваней Тамбова, Калуги, Нижнего Новгорода, Пензы, Самары, Сочи, Ульяновска, Ярославля и Уфы. «Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — объяснил Кореняко в своем телеграм-канале.

По состоянию на 8:20 мск, ограничения во всех аэропортах сняты. Воздушные гавани работают в штатном режиме.

Аэропорт Новосибирска

В Толмачево в ночь на 18 октября задержали вылеты в Бишкек, Уфу и Омск. Позже назначенного времени прибыли рейсы из Москвы, Иркутска, Якутска, Пекина и Кызыла.

Аэропорт Екатеринбурга

Судя по онлайн-табло, в Кольцово ночью задержали вылет в Сочи, Тбилиси, Нижневартовск, Новосибирск, Саратов, Астану и Нижний Новгород. С опозданием прибыли самолеты из Ижевска, Санкт-Петербурга, Шарм-эль-Шейха, Сочи, Антальи, Душанбе, Москвы и Санкт-Петербурга.

Аэропорт Санкт-Петербурга

В Пулково за минувшую ночь отменили два рейса в Ижевск и один в Горно-Алтайск. Задержаны вылеты в Якутск, Архангельск, Москву, Уфу, Иркутск, Астрахань, Бодрум, Иваново и Орск. Позже назначенного времени прибыли рейсы из Якутска, Намангана, Минеральных Вод, Антальи, Москвы, Душанбе, Стамбула, Ижевска и Челябинска.

Аэропорты Москвы

Шереметьево

Судя по онлайн-табло, в Шереметьево за ночь отменили рейсы в Сочи и Самару. Задержаны рейсы в Уфу, Волгоград, Киров, Казань, Сочи, Магас, Санкт-Петербург и Калининград. Позже назначенного времени совершили посадку самолеты из Сочи, Санкт-Петербурга, Архангельска, Кирова, Антальи, Казани, Калининграда, Махачкалы, Еревана, Минеральных Вод, Баку, Ташкента, Омска, Уфы, Барнаула, Новосибирска и Абу-Даби.

Внуково

Во Внуково ночью отменили вылеты в Анталью, Тбилиси и Ереван. Задержаны рейсы в Алматы, Дубай, Даламан, Самару, Анталью, Гюмри, Сочи, Усинск, Баку и Якутск. С опозданием прибыли самолеты из Душанбе, Ухты, Сан-Бернардино, Екатеринбурга, Шарм-эль-Шейха, Владикавказа, Стамбула, Измира, Астаны, Минеральных Вод, Тбилиси, Хургады, Бодрума, Анкары, Кутаиси, Даламана, Челябинска, Дубая, Тюмени, Ташкента и Уфы.

Домодедово

В Домодедово минувшей ночью отменили один рейс — в Ижевск. Задержаны вылеты в Дубай, Анталью, Ижевск, Пхукет и Бишкек. Позже назначенного времени совершили посадку самолеты из Намангана, Ижевска, Эль-Кувейта, Шарджа, Сочи, Еревана, Оша и Омска.

Сколько беспилотников сбили ночью 18 октября

По данным Минобороны России, ночью на 18 октября дежурными средствами ПВО уничтожен 41 беспилотник.