Автоэксперт рассказал, как сократить расход топлива в автомобиле

Неисправный автомобиль всегда расходует больше топлива, отметил Кадаков Фото: Роман Наумов © URA.RU

Автоэксперты выделяют два ключевых совета для автомобилистов, желающих снизить расход топлива. Прежде всего, важно регулярно контролировать техническое состояние транспортного средства, сообщил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«Например, у вас не докачена шина на автомобиле — это повышенный расход топлива. Бывает, когда тормозные колодки, особенно задние барабанные, да и передние тоже, не разжимаются до конца. Это не сильно заметно, но они фактически подтормаживают автомобиль. Такое тоже бывает, или растормаживаются не сразу. Значит, мы тратим лишний бензин на то, чтобы двигать автомобиль вперед, ну и так далее», — заявил Кадаков для радио Sputnik.

Кроме того, некорректные углы установки колес тоже влияют на экономичность. В целом, только исправный автомобиль может расходовать топливо рационально. Однако еще большее влияние на экономию топлива оказывает стиль вождения, отметил специалист. Наибольший потенциал для снижения расхода — это изменение манеры управления автомобилем. Резкие ускорения и ненужные торможения всегда способствуют лишним затратам горючего. Рациональный подход — это плавное, предсказуемое движение, при котором водитель заранее оценивает дорожную ситуацию. Например, если понятно, что до светофора впереди 300 метров и до зеленого проехать не удастся, нет смысла ускоряться — можно сбросить газ и подкатиться к перекрестку. Такой стиль езды позволяет существенно снизить расход топлива, пояснил Максим Кадаков.

Продолжение после рекламы