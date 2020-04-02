Онколог заявил об уязвимости больных раком для коронавируса

Онкобольные особенно уязвимы для заболевания коронавирусом, так как ресурсы из организма истощены токсичным лечением. Об этом заявила радиационный онколог, член правления Российского общества клинической онкологии (RUSSCO), кандидат медицинских наук Наталья Деньгина.
«Частота возникновения тяжелых осложнений [при заражении коронавирусом] вплоть до смерти у наших пациентов [с онкологией] в пять раз выше, чем у тех, кто никогда не имел злокачественной опухоли», — приводит слова Деньгиной RT. К тому выводу, как отмечает онколог, пришли китайские врачи после обследования зараженных коронавирусом, больных раком.
По ее словам, онкобольные находятся в группе риска и тяжелее переносят заражение COVID-19, так как их организм ослаблен крайне токсичным лечением. Препараты, которые они принимают, чреваты осложнениями и истощают ресурсы организма.
В России за последние сутки зафиксировали 771 новых случаев заболевания коронавирусом. Умерли шесть пациентов, зараженных COVID-19. На данный момент в стране выявлено 3 548 случаев заражения коронавирусной инфекцией. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли 30 человек, выздоровели 235 пациентов. Проведено более 536 тысяч тестов на выявление COVID-19.
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