Американская певица Pink заразилась коронавирусом

В мире коронавирусом заражены уже более миллиона человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Американская певица Pink призналась, что у нее была выявлена коронавирусная инфекция. Об этом она сообщила в своем Twitter.

«Две недели назад у моего трехлетнего сына Джеймсона и у меня появились симптомы COVID-19», — написала певица Pink. Результат ее теста на коронавирус оказался положительным. После этого ее семья на протяжении двух недель оставалась дома и следовала указаниям врача. А повторный тест на коронавирус, сделанный пару дней назад, оказался отрицательным.

Также певица сообщила, что пожертвовала миллион долларов в фонды помощи в борьбе с пандемией COVID-19. По 500 тысяч долларов будет выделено в фонды чрезвычайной помощи в Филадельфии и Лос-Анджелесе на поддержку работников здравоохранения.

На сегодняшний день во всем мире уже более миллиона человек заражены коронавирусом. Большинство случаев инфекции — в США (более 277 тысяч случаев). Выздороветь удалось уже более 228 тысячам заболевших в мире, более 59 тысяч погибли.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в России известно о 4 149 случаях заболевания коронавирусом. Как напомнил врач-пульмонолог Александр Пальман, препаратов с доказанной эффективностью против коронавируса пока не существует, поэтому лучшим способом борьбы с болезнью остается изоляция, передает агентство Nation News.