07 июня 2020
06 июня 2020
05 июня 2020

Диски с видео из арбитражного суда в ЯНАО выбросили на улицу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд по Дмитрию Лошагину. Последнее слово. Екатеринбург, документы, дело
В Арбитражном суде ЯНАО заявляют, что все документы находятся там, где им положено Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Порядка двух десятков компакт-дисков, предназначенных для видеоконференцсвязи судебных заседаний оказались выброшенными на улицу в Салехарде. Фотографии компакт-дисков с указанием владельца — Арбитражного суда ЯНАО — были опубликованы в местных группах социальных сетей.

«Почему такие вещи выбрасываются или теряются у жилых домов, а не утилизируются должным образом?» — задался вопросом автор публикации в группе «Подслушано в Салехарде» в сети «ВКонтакте». Мнения комментаторов при этом разделились: часть предположила, что выброшены не диски, «а деньги налогоплательщиков». Некоторые выразили уверенность, что информация, которая на данных носителях хранится, не должна попадать в посторонние руки.

Впрочем, были и предположения, что сами диски чистые и вряд ли на них есть записи. Этой точки зрения придерживаются и в самом арбитражном суде.

«Мы провели проверку по данной публикации, — рассказали агентству в суде. — Данные диски нам не принадлежат». По словам собеседников, в арбитраже в курсе данной публикации, по этому поводу была назначена проверка, которая показала: все документы суда на оптических носителях на месте.

Происхождение дисков на фото выяснить не удалось. В суде пояснили, что к ним по данному вопросу никто не обращался, а в соцсетях автор публикации на контакт не идет.

Фото: «ВКонтакте», группа «Подслушано в Салехарде»

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...