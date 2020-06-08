Диски с видео из арбитражного суда в ЯНАО выбросили на улицу

В Арбитражном суде ЯНАО заявляют, что все документы находятся там, где им положено Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Порядка двух десятков компакт-дисков, предназначенных для видеоконференцсвязи судебных заседаний оказались выброшенными на улицу в Салехарде. Фотографии компакт-дисков с указанием владельца — Арбитражного суда ЯНАО — были опубликованы в местных группах социальных сетей.

«Почему такие вещи выбрасываются или теряются у жилых домов, а не утилизируются должным образом?» — задался вопросом автор публикации в группе «Подслушано в Салехарде» в сети «ВКонтакте». Мнения комментаторов при этом разделились: часть предположила, что выброшены не диски, «а деньги налогоплательщиков». Некоторые выразили уверенность, что информация, которая на данных носителях хранится, не должна попадать в посторонние руки.

Впрочем, были и предположения, что сами диски чистые и вряд ли на них есть записи. Этой точки зрения придерживаются и в самом арбитражном суде.

«Мы провели проверку по данной публикации, — рассказали агентству в суде. — Данные диски нам не принадлежат». По словам собеседников, в арбитраже в курсе данной публикации, по этому поводу была назначена проверка, которая показала: все документы суда на оптических носителях на месте.

Происхождение дисков на фото выяснить не удалось. В суде пояснили, что к ним по данному вопросу никто не обращался, а в соцсетях автор публикации на контакт не идет.