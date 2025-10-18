В ямальском городе завершается строительство аллеи по просьбе школьников

Срочная новость Фото: © URA.RU

В Надыме (ЯНАО) подходит к завершению строительство Аллеи выпускников у Детской школы искусств №1. Инициатива создания общественного пространства возникла после обращения старшеклассников к губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрию Артюхову. Об этом сообщили в администрации Надымского района 18 октября. «Аллею устраиваем в рамках капитального ремонта Детской школы искусств №1 по проекту, разработанному с учетом пожеланий наших школьников», — отметили в telegram-канале мэрии Надыма. Идея строительства появилась после того, как выпускники во время встречи с губернатором Ямала Дмитрием Артюховым в рамках «Честного маршрута» попросили благоустроить территорию. К настоящему моменту на территории аллеи завершена укладка брусчатки, смонтированы системы освещения, высажены молодые деревья и кустарники. Сейчас специалисты устанавливают амфитеатр и малые архитектурные формы.