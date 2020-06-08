Видеообращение от имени врачей скорой помощи Златоуста наделало много шума Фото и видео: группа «Гражданский патруль» в «ВКонтакте»

Полиция по просьбе мэрии Златоуста проверит видеообращение, записанное от имени сотрудников местной станции скорой помощи о проблемах со стимулирующими выплатами за работу в условиях пандемии коронавируса. Такое решение принято в связи с тем, что в ролике от имени медиков снялись посторонние. А само видео может быть выгодно экс-мэру Златоуста, который может принять участие в ближайших выборах в Заксобрание области, сообщили URA.RU в администрации этого челябинского города.

«Слишком часто в последнее время „Гражданский патруль“, выставивший видео у себя на странице в „Вконтакте“, использует любую причину для дестабилизации ситуации в городе. На сегодняшнем примере, где используются „ряженые“, это отчетливо видно. Реагировать на подобное будем исключительно в правовом поле», — заверил инсайдер.

Источник в мэрии на условиях анонимности предположил, что за «Гражданским патрулем» могут стоять экс-мэр Вячеслав Жилин и члены его команды. «[Новый мэр Максим] Пекарский начал вскрывать криминальные схемы, выводить из серых, нелегальных зон муниципальные контракты. И стал неугоден бизнес-элитам, которых устраивала команда Жилина. Сюда можно отнести и коммунальную сферу, и укладку асфальта и прочее. Думаю, у них задача сорвать сначала голосование по поправкам в Конституцию, а затем и выборы. Тем более, что сам Жилин выступает от имени одной из партий [За правду] и, наверняка, выдвинется в Заксобрание области», — добавил собеседник.

Пресс-служба минздрава Челябинской области распространила заявление главврача станции скорой медпомощи Златоуста Руслана Хазиева, где он уверяет, что жалоб от сотрудников к нему не поступало. «Два участника видео не являются нашими работниками. Женщина, читающая текст в кадре от лица коллектива и представляющаяся врачом Ольгой Харитоновой в соцсетях, у нас никогда не работала», — сказал он.

Жилин опроверг предположение о причастности к «Гражданскому патрулю» в целом и появлению видеообращения в частности. «Я в выборах ЗСО не собираюсь участвовать. Против правительства и мэрии качать ситуацию глупо. Я сам работал главой, знаю, насколько это тяжело. Поддерживаю работу Пекарского. Не знаю ситуации по врачам и выплатам. Если бы ко мне обратились, у меня есть возможность обозначить вопрос министру здравоохранения. А в той группе в „ВКонтакте“, где появился ролик, размещается много заказных вещей. Меня тоже „мочили“. Сейчас пытаются столкнуть лбами с Пекарским. Хотя подставляют не кого-то из нас, а губернатора», — отметил экс-мэр.

На сайте и в группе «Гражданский патруль», разместившей видеообращение, не указаны телефоны. У администратора группы Андрея Королева закрытый профиль. Корреспондент URA.RU написал сообщение с просьбой дать комментарий официальному представителю организации Георгию Акмену, но на момент выхода новости он не был получен.