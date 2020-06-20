Инфекционист объяснила, как коронавирус станет «долгожителем»

Охлажденные продукты становятся удобной средой выживания для коронавируса Фото: Алексей Гущин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

При температуре минус 20 градусов COVID-19 может прожить до 20 лет. Как сообщила член специальной экспертной комиссии государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, инфекционист Ли Ланьцзюаня, не случайно, что коронавирус несколько раз был обнаружен именно на рынках, где много охлажденных продуктов.

«Вирус COVID-19 — особенный, он не боится холода, при температуре минус четыре градуса Цельсия он может выживать на протяжении нескольких месяцев, а при температуре минус 20 градусов Цельсия — до 20 лет», — пояснила инфекционист, ее слова приводит РИА «Новости».

Ли Ланьцзюаня предположила, что миру придется смириться с тем, что вирус станет «долгожителем» и будет «путешествовать» на продуктах питания. Она отметила, что на таможнях должны усилить всестороннюю проверку замороженных продуктов и одновременно отследить источник тех импортированных товаров, образцы с которых показали положительный результат на коронавирус.

Новая вспышка коронавируса в Китае произошла в пекине на рынке сельхозпродукции «Синьфади» в районе Фэнтай. Власти 13 июня закрыли рынок. Выяснилось, что вирус находился в павильоне, где продавались морепродукты. Пиректор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан предположил, что коронавирус завезли в Пекин из Европы.