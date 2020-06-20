Ученые выяснили происхождение пекинского коронавируса

COVID завезли в Пекин из других стран Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Есть вероятность, что коронавирус завезли в Пекин из Европы. Так считает директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

«Наиболее вероятно, что болезнь была завезена в Пекин извне каким-то образом», — цитирует Райана Лента.ру. По его информации, штамм вируса близко связан с европейским. Он подчеркнул, что многие из выявленных в Пекине случаев COVID были завезены из других стран. Представитель ВОЗ добавил, что скорее всего, речь идет о передаче вируса от человека к человеку, а не от животного к человеку.

Крупнейший оптовый рынок Пекина «Синьфади» был закрыт на карантин по коронавирусу 13 июня, сообщает RT. Проведенные среди работников рынка тесты выявили 45 заразившихся. Ученый из Китая Ян Чжаньцю заявил, что коронавирус, который был выявлен на оптовом рынке в Пекине, может быть более заразным чем тот, который охватил весь мир. Также он сообщил, что число зараженных новой инфекцией уже приблизилось к количеству заразившихся в Ухане, пишет «Национальная служба новостей».

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