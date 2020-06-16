Коронавирус, обнаруженный в Пекине, оказался еще более заразным

Китайский ученый считает, что коронавирус в Пекине стал опаснее Уханьского Фото: Visuals3D/Pixabay pixabay license

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вирус, выявленный на рынке «Синьфади» в Пекине, является еще более заразным, чем нашли в Ухане в декабре прошлого года. Об этом заявил профессор института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю.

Китайский ученый отметил, что в процессе эволюции инфективность вируса может усиливаться или, наоборот, ослабевать. От отметил, что всего за четыре дня в столице КНР новым типом коронавируса заразились уже 74 человека, тогда как в ухане за две недели распространения инфекции было обнаружено 67 заболевших. «Это свидетельствует о том, что коронавирус чрезвычайно заразен, может быть, более заразен, чем вирус, обнаруженный в Ухане», — цитирует слова исследователя РИА «Новости» со ссылкой на китайское издание «Хуаньцю Шибао».

Чжаньцю высказал ряд опасений в связи с новым видом вируса. Он отметил, что в отличии от предыдущей вспышки инфекции, которая произошла в морозы, новый вирус был обнаружен летом, что по идее не должно способствовать распространению инфекции. Кроме того, он отметил, что в данный момент технические возможности намного лучше и количество проведенных тестов намного больше, однако «полученные результаты все равно стали неожиданностью». Он считает, что если удастся доказать, что инфекцию на пекинский рынок завезли с продуктами, то властям придется усилить контроль не только за туристами, но и за переправкой сельхозпродукции на таможне.

По словам ученого, Китай уже накопил накопил значительный опыт и создал действенные защитные механизмы, благодаря которым смог оперативно принять необходимые меры для контроля и борьбы с эпидемией. При этом он признает, что появление новых вспышек и штаммов вируса осложняет исследования и разработку вакцины от инфекции.

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