Умер бывший сенатор, участвовавший в передачах Соловьева

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Заседание диссертационного совета в УрФУ в поддержку труда главы Минкульта РФ. Екатеринбург , тарло евгений
Евгению Тарло было 62 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

Вице-президент Федерального союза адвокатов России (ФСАР), бывший сенатор Евгений Тарло скончался на 63 году жизни. Об этом сообщается на сайте его коллегии адвокатов «Тарло и партнеры».

«Ушел из жизни вице-президент Федерального союза адвокатов России, экс-сенатор Евгений Тарло», — говорится в сообщении. Предварительной причиной смерти Тарло называются проблемы с сердцем, пишет «Национальная служба новостей» со ссылкой на источник в Совфеде.

Евгений Тарло с 2007 по 2015 год представлял Тамбовскую область в Совете Федерации. После ухода бывший сенатор занимал должности президента фонда «Правовое государство» и вице-президента ФСАР. Также он регулярно появлялся в передачах телеведущего Владимира Соловьева.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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