Умер бывший сенатор, участвовавший в передачах Соловьева

Вице-президент Федерального союза адвокатов России (ФСАР), бывший сенатор Евгений Тарло скончался на 63 году жизни. Об этом сообщается на сайте его коллегии адвокатов «Тарло и партнеры».
«Ушел из жизни вице-президент Федерального союза адвокатов России, экс-сенатор Евгений Тарло», — говорится в сообщении. Предварительной причиной смерти Тарло называются проблемы с сердцем, пишет «Национальная служба новостей» со ссылкой на источник в Совфеде.
Евгений Тарло с 2007 по 2015 год представлял Тамбовскую область в Совете Федерации. После ухода бывший сенатор занимал должности президента фонда «Правовое государство» и вице-президента ФСАР. Также он регулярно появлялся в передачах телеведущего Владимира Соловьева.
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