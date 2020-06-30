Россию включили в пятерку потенциальных мировых лидеров

Россия имеет огромный потенциал, чтобы стать мировым лидером, уверен Дмитрий Журавлев Фото: Анна Майорова © URA.RU

На смену США в мировом лидерстве могут прийти Россия, Индия и Китай. Такое мнение высказал директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«Политолог в рейтинге лидерства стран по совокупным факторам отвел России четвертое место», — пишет «Вечерняя Москва». По словам Журавлева, РФ будет тяжело стать мировым лидером, но у страны есть огромный потенциал, прежде всего — в фундаментальной науке. Однако в рыночных механизмах она не всегда работает, добавил эксперт.

Журавлев полагает, что США уже перестали быть абсолютными лидерами, но все еще ими считаются. Он отметил, что после окончания Второй мировой войны в Европе привыкли считать американцев главными на мировой арене. У США сильная армия, но уже не самая сильная экономика, уверен политолог.

Новыми и основными конкурентами США стали Индия и Китай, объяснил Журавлев. При этом у восточных стран нет развитой фундаментальной науки, которая бы смогла обеспечить новые отрасли в экономике, сказал политолог. Но наука развивается высокими темпами, подчеркнул эксперт.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель призвала Европу всерьез задуматься над отказом США от стремления быть мировой державой, передает «Национальная служба новостей». По мнению ведущего научного сотрудника Центра германских исследований Института Европы РАН Александра Камкина, интервью Меркель говорит о кризисе в отношениях между Вашингтоном и Берлином и об их взаимном недоверии, пишет RT. Возможной причиной ослабления отношений является российский проект «Северный поток-2».

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