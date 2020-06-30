Курганцы обвинили аэропорт в завышении цен и сговоре с Utair

В аэропорту повысили цену на хранение грузов в пять раз Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Администрацию курганского аэропорта обвинили в завышении цен на хранение грузов и в антиконкурентном соглашении с компанией Utair. С жалобой в УФАС обратились представители компаний, занимающихся доставкой документов и грузов. Об этом сообщило УФАС России по Курганской области.

«По мнению предпринимателей, установление АО „Аэропорт Курган“ фиксированной суммы в размере 500 рублей за одно место хранения прибывшего в аэропорт груза является монопольно высокой ценой», — рассказали в УФАС. Также представители компаний назвали соглашение между аэропортом и авиакомпанией Utair антиконкурентным.

В ведомстве сообщили, что представители аэропорта связали такую цену с ремонтными работами, которые проводятся в здании аэровокзала с ноября 2019 года. «В связи с необходимостью привлечения дополнительного персонала и транспортных средств с 06.12.2019 года [в аэропорту] установлен тариф за хранение груза сверх нормы в размере 500 рублей с НДС за одно место хранения в сутки», — добавили в УФАС. Ранее стоимость хранения составляла 100 рублей. В первый день груз хранится бесплатно.

Курганское УФАС приказало возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении курганского аэропорта. Дело рассмотрят 28 июля.