Путин раскрыл данные по смертности от коронавируса в России

По словам Владимира Путина, смертность в России в разы ниже, чем в других странах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Смертность от коронавируса в процентном соотношении в России намного ниже, чем в других странах. Об этом заявил глава государства Владимир Путин.

«Летальность от коронавируса на 100 тысяч населения в России в разы ниже, чем в ряде других стран», — приводит РИА «Новости» слова президента. По данным Роспотребнадзора, смертность на 100 тысяч человек в стране не достигает 1%.

Ранее Росстат опубликовал статистику по смертности от коронавируса, сообщает Nation News. Так, в мае этого года жертвами инфекции стали 7444 человек.

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