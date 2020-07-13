Путин раскрыл данные по смертности от коронавируса в России

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, путин владимир
По словам Владимира Путина, смертность в России в разы ниже, чем в других странах Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Смертность от коронавируса в процентном соотношении в России намного ниже, чем в других странах. Об этом заявил глава государства Владимир Путин.

«Летальность от коронавируса на 100 тысяч населения в России в разы ниже, чем в ряде других стран», — приводит РИА «Новости» слова президента. По данным Роспотребнадзора, смертность на 100 тысяч человек в стране не достигает 1%.

Ранее Росстат опубликовал статистику по смертности от коронавируса, сообщает Nation News. Так, в мае этого года жертвами инфекции стали 7444 человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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