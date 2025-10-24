Посланник Путина назвал человека из команды Трампа, положительно настроенного к РФ

Россия и США уже «добились определенного прогресса» в урегулировании конфликта на Украине Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил интерес к тому, чтобы глубже разобраться в позиции России по ключевым вопросам, связанным с текущей международной повесткой. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в интервью журналистке Ларе Логан.

«У Стивена Уиткоффа есть сильное желание понять позицию России, по-настоящему разобраться в ее логике, потому что только через понимание логики можно или ей следовать, или ее модифицировать и предлагать что-то», — заявил спецпредставитель президента РФ. По его оценке, такое понимание позволяет обеим сторонам искать общие точки соприкосновения, а также формировать более прагматичный подход к решению комплексных вопросов.