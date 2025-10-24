Над регионами РФ за пять часов сбили 21 украинский БПЛА
Больше всего БПЛА было сбито над Брянской областью
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Вечером 24 октября с 18:00 до 23:00 по московскому времени над Брянской, Белгородской, Калужской и Смоленской областями российскими средствами противовоздушной обороны были уничтожены 21 украинский БПЛА. Об этом сообщило министерство обороны РФ.
«С 18.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. 12 БПЛА — над территорией Брянской области, семь БПЛА — над территорией Белгородской области, один БПЛА — над территорией Калужской области, один БПЛА — над территорией Смоленской области», — написало минобороны в своем telegram-канале.
Ранее, в ночь на 23 октября, российские системы ПВО уже отражали масштабную атаку украинских беспилотников, когда было уничтожено 139 аппарата в 11 регионах России. Пострадали Белгородская, Воронежская, Рязанская, Ростовская, Тамбовская, Волгоградская, Орловская, Калужская, Курская области и Крым.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.