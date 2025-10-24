Над регионами РФ за пять часов сбили 21 украинский БПЛА

Больше всего БПЛА было сбито над Брянской областью Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Вечером 24 октября с 18:00 до 23:00 по московскому времени над Брянской, Белгородской, Калужской и Смоленской областями российскими средствами противовоздушной обороны были уничтожены 21 украинский БПЛА. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

«С 18.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. 12 БПЛА — над территорией Брянской области, семь БПЛА — над территорией Белгородской области, один БПЛА — над территорией Калужской области, один БПЛА — над территорией Смоленской области», — написало минобороны в своем telegram-канале.