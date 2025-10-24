Дмитриев ответил на вопрос о расходах России на СВО
Урегулирование конфликта на Украине возможно при отсутствии препятствий со стороны внешних игроков, считает Дмитриев
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что экономические издержки России из-за конфликта на Украине несопоставимы по значимости с вопросами обеспечения национальной безопасности. Об этом он рассказал в интервью журналистке Ларе Логан.
«Цена значительная, но какова цена иметь риски в сфере безопасности для самого существования России. Какова цена этому?» — подчеркнул глава фонда в беседе с журналистом, передает пресс-служба РФПИ.
В беседе также прозвучало мнение Дмитриева, что урегулирование ситуации на Украине возможно при отсутствии препятствий со стороны внешних игроков. Он отметил, что готовность к переговорам сохраняется, однако достижения соглашения осложняют вмешательство западных стран и заинтересованных сторон извне.
Дмитриев, выразил мнение о том, что украинское руководство демонстрирует более прагматичный подход к разрешению вооруженного противостояния с Россией. Он заявил, что Россия нацелена на достижение урегулирования ситуации вокруг Украины дипломатическими методами.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.