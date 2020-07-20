В России хотят создать единую базу нуждающихся в жилье

В России следует создать единую государственную систему учета граждан, которые нуждаются в жилье. Об этом заявила вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова.
«Сегодня нужна единая государственная персонифицированная система учета граждан, нуждающихся в жилищной поддержке», — цитирует Карелову РИА «Новости». Она выразила уверенность, что это решение увеличит эффективность принимаемых мер в жилищной сфере.
Карелова отметила, что руководству страны предстоит провести мониторинг эффективности финансовых инструментов жилищной политики. Также следует проверить законодательство в сфере государственной жилищной политики, добавил сенатор.
В конце прошлого года Госдума приняла закон о совершенствовании механизмов переселения граждан из аварийного жилья. Согласно документу, при расселении регионы смогут за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ предоставлять собственникам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, субсидии на приобретение жилья или компенсировать проценты по ипотечным кредитам, передает RT. В правительстве РФ также рассматривают возможность продления программы льготной ипотеки со ставкой в 6,5% годовых, пишет агентство Nation News.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.