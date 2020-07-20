В России хотят создать единую базу нуждающихся в жилье

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Всероссийская конференция партии
Галина Карелова предложила создать единую систему учета нуждающихся в жилье Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России следует создать единую государственную систему учета граждан, которые нуждаются в жилье. Об этом заявила вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова.

«Сегодня нужна единая государственная персонифицированная система учета граждан, нуждающихся в жилищной поддержке», — цитирует Карелову РИА «Новости». Она выразила уверенность, что это решение увеличит эффективность принимаемых мер в жилищной сфере.

Карелова отметила, что руководству страны предстоит провести мониторинг эффективности финансовых инструментов жилищной политики. Также следует проверить законодательство в сфере государственной жилищной политики, добавил сенатор.

В конце прошлого года Госдума приняла закон о совершенствовании механизмов переселения граждан из аварийного жилья. Согласно документу, при расселении регионы смогут за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ предоставлять собственникам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, субсидии на приобретение жилья или компенсировать проценты по ипотечным кредитам, передает RT. В правительстве РФ также рассматривают возможность продления программы льготной ипотеки со ставкой в 6,5% годовых, пишет агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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