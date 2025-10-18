Трагедия в регби: молодые игроки «Динамо» и ЦСКА погибли в автокатастрофе
Пресс-служба «Динамо» выразила соболезнования в связи с гибелью регбистов
Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU
Регбисты московского «Динамо» Захар Морозов и игрок ЦСКА Виталий Чазов погибли в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщила пресс-служба клуба «Динамо».
«Захар отыграл за нашу молодежную команду прошедший сезон. Искренне соболезнуем родным и близким», — говорится в официальном сообщении клуба. Представители «Динамо» подчеркнули, что эта утрата — общая для всего спортивного сообщества.
Трагедия произошла накануне, обстоятельства аварии не уточняются. Морозову было 20 лет, он играл за молодежную команду «Динамо» в прошедшем сезоне. Чазову был 21 год, он представлял регбийный клуб ЦСКА.
