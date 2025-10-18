Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

ДТП

Трагедия в регби: молодые игроки «Динамо» и ЦСКА погибли в автокатастрофе

Два молодых российских регбиста разбились в ДТП
18 октября 2025 в 15:17
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Пресс-служба «Динамо» выразила соболезнования в связи с гибелью регбистов

Пресс-служба «Динамо» выразила соболезнования в связи с гибелью регбистов

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Регбисты московского «Динамо» Захар Морозов и игрок ЦСКА Виталий Чазов погибли в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщила пресс-служба клуба «Динамо».

«Захар отыграл за нашу молодежную команду прошедший сезон. Искренне соболезнуем родным и близким», — говорится в официальном сообщении клуба. Представители «Динамо» подчеркнули, что эта утрата — общая для всего спортивного сообщества.

Трагедия произошла накануне, обстоятельства аварии не уточняются. Морозову было 20 лет, он играл за молодежную команду «Динамо» в прошедшем сезоне. Чазову был 21 год, он представлял регбийный клуб ЦСКА.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал