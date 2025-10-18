Роспатент зарегистрировал товарный знак Rolex

«3 октября Роспатент зарегистрировал пять товарных знаков швейцарской компании Rolex», — сказано в сообщении агентства. Отмечается, что знак регистрируется по классу № 37 международной классификации товаров и услуг, который включает различные виды услуг по ремонту и обслуживанию часов.

В марте 2022 года стало известно о приостановке поставок продукции в Россию швейцарским часовым брендом Rolex. Аналогичные заявки на регистрацию товарных знаков в Роспатент подавали и другие зарубежные компании. В октябре 2025 года японская Sony оформила права на бренды Walkman, Bravia и Xperia, а швейцарский холдинг Richemont International подал более 30 заявок на марки Cartier, Van Cleef & Arpels и другие. Эти действия происходят на фоне ухода ряда иностранных брендов с российского рынка и попыток сохранить юридическую защиту своих торговых марок.