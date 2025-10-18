Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Роспатент зарегистрировал товарный знак Rolex

18 октября 2025 в 15:24
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Роспатент зарегистрировал пять товарных знаков Rolex

Роспатент зарегистрировал пять товарных знаков Rolex

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала пять товарных знаков швейцарской часовой компании Rolex. Об этом сообщает ТАСС.

«3 октября Роспатент зарегистрировал пять товарных знаков швейцарской компании Rolex», — сказано в сообщении агентства. Отмечается, что знак регистрируется по классу № 37 международной классификации товаров и услуг, который включает различные виды услуг по ремонту и обслуживанию часов.

В марте 2022 года стало известно о приостановке поставок продукции в Россию швейцарским часовым брендом Rolex. Аналогичные заявки на регистрацию товарных знаков в Роспатент подавали и другие зарубежные компании. В октябре 2025 года японская Sony оформила права на бренды Walkman, Bravia и Xperia, а швейцарский холдинг Richemont International подал более 30 заявок на марки Cartier, Van Cleef & Arpels и другие. Эти действия происходят на фоне ухода ряда иностранных брендов с российского рынка и попыток сохранить юридическую защиту своих торговых марок.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал