Происшествия

Пожары

Пауэрбанк вспыхнул на борту самолета из Китая. Видео

18 октября 2025 в 15:51
В сети появилось видео пожара на одном из китайских самолетов

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На борту самолета, выполнявшего рейс из Ханчжоу (Китай) в Сеул, загорелся пауэрбанк в ручной клади пассажира. Об этом сообщили telegram-каналы. 

На багажной полке самолета Airbus A321 авиакомпании Air China произошло возгорание — воспламенился пауэрбанк, находившийся в ручной клади одного из пассажиров. Инцидент случился на высоте около 10 километров, пишет telegram-канал Baza.


Члены экипажа потушили пожар. Однако из-за дыма, распространившегося по салону, командир принял решение о незапланированной посадке в международном аэропорту Пудун в Шанхае. 

