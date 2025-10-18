Пауэрбанк вспыхнул на борту самолета из Китая. Видео
В сети появилось видео пожара на одном из китайских самолетов
На борту самолета, выполнявшего рейс из Ханчжоу (Китай) в Сеул, загорелся пауэрбанк в ручной клади пассажира. Об этом сообщили telegram-каналы.
На багажной полке самолета Airbus A321 авиакомпании Air China произошло возгорание — воспламенился пауэрбанк, находившийся в ручной клади одного из пассажиров. Инцидент случился на высоте около 10 километров, пишет telegram-канал Baza.
Члены экипажа потушили пожар. Однако из-за дыма, распространившегося по салону, командир принял решение о незапланированной посадке в международном аэропорту Пудун в Шанхае.
