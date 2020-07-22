Челябинский эколог устроился на работу к олигарху Зюзину

Феликс Панов будет курировать спорт у владельца «Мечела» Игоря Зюзина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Лидер экологического движения «Время Че», бывший член общественной палаты РФ Феликс Панов поступил на работу в структуры «Мечела», основным владельцем которого является бизнесмен Игорь Зюзин. Панов возглавил в Челябинске спорткомплекс «Металлург», принадлежащий «Мечелу». Эту информацию URA.RU подтвердил сам Панов, но при этом воздержался от комментариев.

«По основной работе все комментарии в пресс-службу комбината», — заявил Панов. В пресс-службе «Мечела» попросили прислать официальный запрос. Хотя в базу данных ЕГРЮЛ уже внесены изменения и Панов указан в документах как директор спорткомплекса. В структуры «Мечела» также входят Челябинский металлургический комбинат и «Мечел-Кокс». Оба предприятия входят в список основных загрязнителей воздуха в Челябинске.

URA.RU задало Панову вопрос, не будет ли у него конфликта общественных интересов на новой работе. «Конфликта интересов не будет, — заверил Панов. — Отмечу, что спорткомплекс „Металлург“ занимается только организацией спортивных мероприятий. А у меня профильное спортивное образование. В любом случае буду продолжать заниматься экологической деятельностью. Остаюсь также в комиссии общественной палаты области по экологии».

Панов является не только лидером экологического движения «Время Че», но и координатором проекта «Чистая страна» в Челябинске, а также помощником депутата Госдумы Владимира Бурматова (федеральный куратор проекта «Чистая страна»). До марта он представлял область в Общественной палате РФ. В новом составе палаты его сменил Олег Дубровин.