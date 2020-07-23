Глава «Газпрома» ответил Владимиру Путину, что ошибся, и сумма 350 млрд — правильная Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин подшутил над генеральным директором «Газпром нефти» Александром Дюковым, который в беседе с главой государства ошибся в расчетах. Случай произошел во время видеоконференции с церемонии запуска комплекса нефтепереработки «Евро+».

Дюков ошибся на 100 миллиардов рублей, говоря о вложениях, необходимых Московскому нефтеперерабатывающему заводу. По словам главы «Газпрома», заводу необходимо 250 млрд до 2025 года. Путин поправил его и напомнил, что сумма 350 млрд. «Александр Валерьевич, извините, что перебиваю. Вы же не на ходу сориентировались, не оттого, что я сказал „350 миллиардов“, вы решили добавить сразу сотенку, нет?» — отметил Путин во время доклада главы «Газпром нефти».

Ранее сообщалось, что Московский нефтеперерабатывающий завод приступил к финальной стадии подготовки комплекса «Евро+». После пуска «Евро+» предприятие выведет из эксплуатации пять установок предыдущего поколения, что позволит дополнительно снизить воздействие на окружающую среду, передает телеканал 360.